Илон Маск занял третье место в списке богатейших людей мира
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Американский предприниматель Илон Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Состояние Маска теперь оценивается в $115 млрд.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
в понедельник, 31 августа.
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