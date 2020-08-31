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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg, опередив основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Состояние господина Маска превысило $115 млрд. На четвертую строчку рейтинга он поднялся 17 августа.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
 в понедельник, 31 августа.
Известиявчера в 16:09
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Комсомольская правда

Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Комсомольская правдавчера в 16:59
Российская газета

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей планеты

Российская газетавчера в 16:37
ТАСС

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАССвчера в 15:23
Lenta.ru

Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты

Lenta.ruвчера в 15:52
Вести.Ru

Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

Вести.Ruвчера в 15:44
НТВ

Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира

НТВвчера в 15:33
Известия

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира

Известиявчера в 16:09

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
REGNUMвчера в 09:24
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Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
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Власти на Алтае изучают причины массовой гибели рыбы в озере

Накануне в соцсетях местные жители разместили фото уникального озера Горькое-Перешеечное Егорьевского района, которое, по словам граждан, покрыто каким-то налетом и пеной, около водоема чувствуется химический запах и гибнет рыба.
SM News Барнаулвчера в 04:00
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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«Отвести подозрения от Путина»: Яшин сделал громкое заявление об отравлении Навального

Наконец, подчеркивает Яшин, одной из важнейших целей отравителей было отвести подозрения лично от президента Путина, но и в этом случае избежать разговоров о причастности Кремля к произошедшему с Навальным не удалось.
Собеседниквчера в 08:41

Немецкий политолог заявил об отсутствии Навального в клинике Charite

Владимир Сергиенко, политолог с украинскими корнями живущий в Германии, написал в своем телеграм-канале, что у него есть сведения о том, что российского оппозиционера Алексея Навального может не быть в клинике Charite Когда Алексея Навального доставили в клинику, там была установлена круглосуточная охрана.
Московский Комсомолецвчера в 15:36
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В России смоделировали два сценария развития ситуации с коронавирусом

Учёные смоделировали два сценария: оптимистичный подразумевает продолжение тренда на снижение темпов прироста, негативный — вторую волну эпидемии, при этом в качестве условной даты её начала названо 14 сентября.
RT на русскомвчера в 12:20
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Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
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Уровень Мирового океана поднялся до критических значений

Британские исследователи из Университета Лидса вместе с Датским метеорологическим институтом пришли к выводу, что с 90-х годов повышение уровня океана составило 1,8 сантиметра, представив значение, предполагаемое худшим сценарием Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
ТК Звезда19:04

Трамп заявил о риске революции в США в случае победы Байдена

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию, заявил глава государства Дональд Трамп.
RT на русском23:24
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