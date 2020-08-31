Маск стал третьим в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира по версии Bloomberg, опередив основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Состояние господина Маска превысило $115 млрд. На четвертую строчку рейтинга он поднялся 17 августа.В источнике
С чего всё началось
Основатель компаний SpaceX и Tesla американский бизнесмен Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg
в понедельник, 31 августа.
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