Общество
Вечерняя МоскваМаск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем
Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса. Сообщение с соответствующим высказыванием Маск опубликовал в своем Twitter после того, как узнал о покупке Amazon стартапа беспилотных автомобилей.
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Илон Маск назвал главу Amazon подражателем за покупку стартапа беспилотных авто
Газета.Ruвчера в 17:59
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Советник Трампа заявил о резком восстановлении экономики США
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Shraibikus News вчера в 16:16
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Уральский меридиан вчера в 05:42
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Для лечения болезни Паркинсона применили генную терапию
Evo-rus.com 25 июня в 07:23
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Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
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В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
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Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
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СКР возбудил дело на замглавы свердловского управления Росгвардией
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении замначальника регионального управления Росгвардии Ильи Лабко по части 1 статьи 285 УК РФ ( Злоупотребление должностными полномочиями ).
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Дира отметил, что рассматриваемые самолеты перевозили сирийских наемников и произведенную в России систему противовоздушной обороны "Панцирь", а также оружие и боеприпасы.
Avia.pro вчера в 23:29
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
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Гидрометцентр пообещал на следующей неделе похолодание
Некоторые регионы страны на следующей неделе ожидает похолодание.
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Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
РБК вчера в 23:08
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Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене
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В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
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Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
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Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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