Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса. Сообщение с соответствующим высказыванием Маск опубликовал в своем Twitter после того, как узнал о покупке Amazon стартапа беспилотных автомобилей.

Маск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем

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