Международная конференция ONS-2022 проходит 29 августа - 1 сентября в нефтяной столице Норвегии - городе Ставангер с участием глав государств, а также лидеров ведущих энергетических и технологических компаний и представителей экологических организаций.
Новейший авианосец Королевского военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales («Принц Уэльский»), стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,5 миллиардов долларов), сломался у берегов Англии вскоре после отплытия из Портсмута.
ФСБ установила личность участника «украинской диверсионно-террористической группы», который вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дарьи Дугиной — это гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.