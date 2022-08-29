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Маск: в ближайшей перспективе нефть и газ придется использовать, иначе цивилизация рухнет

Потребуются десятилетия, чтобы мир смог перейти на возобновляемые источники энергии, считает глава Tesla и Space X Илон Маск.
РБК
Илон Маск приехал в Норвегию, чтобы выступить на конференции Offshore Northern Shore (ONS) в Ставангере, которая посвящена вопросам возобновляемой энергетики.
РБК
Касаясь поиска Норвегией нефти и газа на континентальном шельфе, Маск отметил, что "в текущих условиях дополнительная разведка в определенной степени возможна".
ТАСС
Международная конференция ONS-2022 проходит 29 августа - 1 сентября в нефтяной столице Норвегии - городе Ставангер с участием глав государств, а также лидеров ведущих энергетических и технологических компаний и представителей экологических организаций.
ТАСС

Подробнее о событии

Маск: в ближайшей перспективе нефть и газ придется использовать, иначе цивилизация рухнет
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