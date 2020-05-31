Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь.

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Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon

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