Космос
ИзвестияМаск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться его новым пилотируемым кораблем Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились на МКС. Об этом он заявил в ходе трансляции NASA.
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Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь.
— Илон Маск, американский инженерLenta.ru вчера в 20:17
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Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon
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