Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться его новым пилотируемым кораблем Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились на МКС. Об этом он заявил в ходе трансляции NASA.

Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon

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