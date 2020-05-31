Космос
ИзвестияМаск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться его новым пилотируемым кораблем Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились на МКС. Об этом он заявил в ходе трансляции NASA.
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Илон Маск ответил Рогозину на слова о доставке астронавтов: «Батут работает»
Московский Комсомолец01:26
«Батут работает»: Илон Маск вспомнил шутку Рогозина после запуска Crew Dragon к МКС
Комсомольская правда01:50
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Идея возобновить испытания ядерного оружия после почти 30-летнего моратория является "катастрофически глупой", еще более глупой, чем затягивать с тестированием на коронавирус и проводить ежедневные пресс-конференции, чтобы нападать на средства массовой информации, передает RT.
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Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
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Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
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Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
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Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
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Газета.Ru вчера в 14:42
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Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
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Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru вчера в 05:38
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Происшествия
Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов
Власти ряда американских штатов ввели комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афро-американца при задержании в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:24
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Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
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Российская газета 29 мая в 17:16
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Российская газета вчера в 20:38
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Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
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REGNUM 01:32
Общество
Китай подтвердил новую версию о происхождении коронавируса
Lenta.ru вчера в 23:22
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Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
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Авто
Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался новой тачкой, которую заимел на карантине.
Нева Спорт вчера в 15:23
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Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
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Трамп обвинил CNN в распространении вымышленных новостей о России
Президент США считает, что телекомпания распространяет вымышленные новости о России, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 16:29
Автоспорт
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В Москве вылечились еще 1 855 человек с коронавирусом
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«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
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«Рубин» остановил выдачу компенсаций владельцам абонементов
Казанский Рубин в своем официальном твиттере сообщил о том, что процедура выдачи компенсации владельцам абонементов остановлена.
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Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID
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Обновление выходят за обновлением, но исправления существующих проблем нет.
The GEEK 28 мая в 02:38