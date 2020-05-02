Общество

ИзвестияИзвестияМаск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
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Илон Маск признал цены акций Tesla склишком высокими

Газета.Ruвчера в 22:54

Маск объявил о распродаже имущества

РИА Новостивчера в 21:18

Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их

Lenta.ruвчера в 21:10

Акции Tesla рухнули после одного твита Маска

Московский Комсомолецвчера в 20:27

Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими

РБКвчера в 16:15

Илон Маск хочет продать почти все имущество

Коммерсантъвчера в 14:02

Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество

ТАССвчера в 12:59
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Космос

К Земле сегодня приблизится астероид диаметром около 1,5 километров

Эхо Москвы 29 апреля в 00:06
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Здоровье

За сутки коронавирус подтвердился у 63 человек на Кубани

Оперштаб Краснодарского края сообщил в среду, 29 апреля о 63 новых случаях коронавируса, подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com 29 апреля в 04:31
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Общество

Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья

Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.
Известия вчера в 16:07
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
748
Общество

Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.
Lenta.ru вчера в 23:43
Экономика

Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
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Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник 30 апреля в 03:42
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Происшествия

Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости 30 апреля в 06:42
468
Здоровье

Врачи Башкирии обратились к сотрудникам РКБ им. Куватова

Врачи беспокоятся о сложившейся ситуации вокруг медучреждения. Свои подписи поставили уже около ста врачей и медицинских сестер.
Янаульские зори 30 апреля в 10:20
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Авто

Как подготовить автомобиль к лету, рассказали эксперты

Система охлаждения требует постоянного ухода и периодической замены антифриза, особенно в начале лета, когда впереди около 100 потенциально жарких дней.
Car.ru вчера в 05:05
Игры

Мрачный экшен Darkborn отменили

Vevby.ru вчера в 17:31
Происшествия

Пропавшего в Белогорске подростка нашли мертвым

Вчера, 1 мая, на территории бывшего кирпичного завода в Белогорске обнаружили тело подростка.
ИА Порт Амур 00:14
Политика

ООН призвала собрать $69 млн для борьбы с коронавирусом на Украине

"План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на $69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года", - информировал он.
ТАСС вчера в 15:22
4
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,8K
Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

ProstoProSport вчера в 10:28
1
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
13
Здоровье

Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин

Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия вчера в 21:26
2
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
38
Общество

В Кузбассе за сутки десять человек заразились коронавирусом

Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:27
4
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,8K
Энергетика

Спросу на нефть спрогнозировали достижение дна

Мировой спрос на нефть достигнет дна в апреле-мае.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
639
Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
1K
Политика

Почему Одесса не восстала после сожжения людей в Доме профсоюзов

Были люди, которые занимались русской политикой до майдана - депутаты Верховной Рады, как Игорь Марков, люди в горсовете, как, например, я. Это была легальная политическая сила, но накануне майдана произошел очень сильный конфликт с «Партией регионов» Януковича, которая повернула на рельсы евроинтеграции.
Комсомольская правда вчера в 18:02
Здоровье

В США одобрили использование лекарства от Эболы против коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:21
9
Единоборства

Стал известен кард турнира UFC Fight Night, который пройдёт 13 мая в Джексонвилле

Руководство UFC объявило официальный кард турнира UFC Fight Night, проведение которого запланировано на 13 мая в штате Флорида в Джексонвилле.
Чемпионат 00:25
Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
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Армия и оружие

Американские военные убили мирного жителя в Сирии

Lenta.ru вчера в 19:03
3
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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