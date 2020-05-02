Общество
ИзвестияМаск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
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Космос
К Земле сегодня приблизится астероид диаметром около 1,5 километров
Эхо Москвы 29 апреля в 00:06
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Здоровье
За сутки коронавирус подтвердился у 63 человек на Кубани
Оперштаб Краснодарского края сообщил в среду, 29 апреля о 63 новых случаях коронавируса, подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com 29 апреля в 04:31
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.
Известия вчера в 16:07
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.
Lenta.ru вчера в 23:43
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник 30 апреля в 03:42
Происшествия
Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости 30 апреля в 06:42
Здоровье
Врачи Башкирии обратились к сотрудникам РКБ им. Куватова
Врачи беспокоятся о сложившейся ситуации вокруг медучреждения. Свои подписи поставили уже около ста врачей и медицинских сестер.
Янаульские зори 30 апреля в 10:20
Авто
Как подготовить автомобиль к лету, рассказали эксперты
Система охлаждения требует постоянного ухода и периодической замены антифриза, особенно в начале лета, когда впереди около 100 потенциально жарких дней.
Car.ru вчера в 05:05
Игры
Мрачный экшен Darkborn отменили
Vevby.ru вчера в 17:31
Происшествия
Пропавшего в Белогорске подростка нашли мертвым
Вчера, 1 мая, на территории бывшего кирпичного завода в Белогорске обнаружили тело подростка.
ИА Порт Амур 00:14
Политика
ООН призвала собрать $69 млн для борьбы с коронавирусом на Украине
"План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на $69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года", - информировал он.
ТАСС вчера в 15:22
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Футбол
Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
ProstoProSport вчера в 10:28
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Здоровье
Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин
Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия вчера в 21:26
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Общество
В Кузбассе за сутки десять человек заразились коронавирусом
Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:27
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Энергетика
Спросу на нефть спрогнозировали достижение дна
Мировой спрос на нефть достигнет дна в апреле-мае.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
Политика
Почему Одесса не восстала после сожжения людей в Доме профсоюзов
Были люди, которые занимались русской политикой до майдана - депутаты Верховной Рады, как Игорь Марков, люди в горсовете, как, например, я. Это была легальная политическая сила, но накануне майдана произошел очень сильный конфликт с «Партией регионов» Януковича, которая повернула на рельсы евроинтеграции.
Комсомольская правда вчера в 18:02
Здоровье
В США одобрили использование лекарства от Эболы против коронавируса
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:21
Единоборства
Стал известен кард турнира UFC Fight Night, который пройдёт 13 мая в Джексонвилле
Руководство UFC объявило официальный кард турнира UFC Fight Night, проведение которого запланировано на 13 мая в штате Флорида в Джексонвилле.
Чемпионат 00:25
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
Армия и оружие
Американские военные убили мирного жителя в Сирии
Lenta.ru вчера в 19:03