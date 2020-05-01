Общество
ИзвестияМаск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
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Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Здоровье
В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
В России выявили рекордные 7933 случая заражения коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали представителей СМИ о том, что число инфицированных COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на рекордные 7933, до отметки в 114 431 человек.
Журналистская правда вчера в 03:45
Общество
За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19
Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
Интерфакс 04:53
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета вчера в 11:02
Политика
Песков рассказал об охране здоровья Путина
«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая коронавируса
В России за сутки выявлено 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Афиша Daily 05:00
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество
Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая
РИА Новости 01:47
Происшествия
В Подмосковье полиция нашла гулявшего в одиночестве по шоссе ребенка
Сотрудники полиции обнаружили на шоссе в Московской области четырехлетнюю девочку, которая гуляла без сопровождения взрослых и верхней одежды.
Известия 04:20
Происшествия
В Крыму коронавирусом заразились певцы церковного хора
В Крыму идет рост заболеваемости коронавирусом. Так, 2 мая стало известно о четырех новых случаях заражения.
КП - Крым 04:31
Транспорт
В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро
В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском вчера в 16:58
Общество
Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса
Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:24
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
Общество
В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
Вечерние Ведомости 04:37
Происшествия
В Петербург вернулись российские туристы из Индии
По официальным данным, за апрель через Пулково в Россию вернулось около 850 человек.
Российская газета 05:09
Здоровье
Продолжают везти коронавирус из Москвы в Ивановскую область
На сегодняшний день, 30 апреля, в Ивановской области официально зарегистрировали 359 человек с коронавирусной инфекцией.
Кстати.News 30 апреля в 06:03
Общество
Попова: до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это не верно, до марта его в России не было.
Будущее России. Национальные проекты 05:10
Хоккей
«Сочи» подписал контракт с финским нападающим Карьялайненом
«Сочи» подписал контракт с нападающим Ере Карьялайненом.
Спорт-Экспресс 04:22
Экономика
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой — она является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева.
РБК 02:58
Общество
За сутки в Москве вылечились от коронавируса ещё 608 пациентов
В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечились ещё 608 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 6374.
RT на русском 03:54
Общество
В Ростовской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло цифры 1106, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 04:47
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41