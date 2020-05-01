Общество

ИзвестияИзвестияМаск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
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Илон Маск признал цены акций Tesla слишком высокими

Газета.Ruвчера в 22:54

Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими

РБКвчера в 16:15

Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их

Lenta.ruвчера в 21:10

Акции Tesla рухнули после одного твита Маска

Московский Комсомолецвчера в 20:27

Маск объявил о распродаже имущества

РИА Новостивчера в 21:18

Илон Маск хочет продать почти все имущество

Коммерсантъвчера в 14:02

Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество

ТАССвчера в 12:59
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Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
1K
Здоровье

В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
30
Общество

В России выявили рекордные 7933 случая заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали представителей СМИ о том, что число инфицированных COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на рекордные 7933, до отметки в 114 431 человек.
Журналистская правда вчера в 03:45
Общество

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
Интерфакс 04:53
307
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,5K
Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета вчера в 11:02
345
Политика

Песков рассказал об охране здоровья Путина

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
3,3K
Общество

В России за сутки выявили 9623 случая коронавируса

В России за сутки выявлено 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Афиша Daily 05:00
2
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Общество

Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая

РИА Новости 01:47
Происшествия

В Подмосковье полиция нашла гулявшего в одиночестве по шоссе ребенка

Сотрудники полиции обнаружили на шоссе в Московской области четырехлетнюю девочку, которая гуляла без сопровождения взрослых и верхней одежды.
Известия 04:20
1
Происшествия

В Крыму коронавирусом заразились певцы церковного хора

В Крыму идет рост заболеваемости коронавирусом. Так, 2 мая стало известно о четырех новых случаях заражения.
КП - Крым 04:31
5
Транспорт

В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро

В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
RT на русском вчера в 16:58
347
Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:24
25
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1K
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
820
Общество

В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.
Вечерние Ведомости 04:37
65
Происшествия

В Петербург вернулись российские туристы из Индии

По официальным данным, за апрель через Пулково в Россию вернулось около 850 человек.
Российская газета 05:09
19
Здоровье

Продолжают везти коронавирус из Москвы в Ивановскую область

На сегодняшний день, 30 апреля, в Ивановской области официально зарегистрировали 359 человек с коронавирусной инфекцией.
Кстати.News 30 апреля в 06:03
31
Общество

Попова: до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это не верно, до марта его в России не было.
Будущее России. Национальные проекты 05:10
Хоккей

«Сочи» подписал контракт с финским нападающим Карьялайненом

«Сочи» подписал контракт с нападающим Ере Карьялайненом.
Спорт-Экспресс 04:22
Экономика

Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом

Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 08:39
85
Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
1,1K
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,4K
Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой — она является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева.
РБК 02:58
137
Общество

За сутки в Москве вылечились от коронавируса ещё 608 пациентов

В Москве от коронавируса за прошедшие сутки вылечились ещё 608 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 6374.
RT на русском 03:54
148
Общество

В Ростовской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло цифры 1106, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 04:47
333
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
2,1K
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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