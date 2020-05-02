Общество
ИзвестияМаск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
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Космос
Обнаружена планета в три раза больше Юпитера
Команда астрономов во главе с Институтом астрономии Гавайского университета обнаружили гигантскую планету Kepler-88 d. Ее масса в три раза превышает массу Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы, газового гиганта.
Профиль 08:11
Авто
УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей
УАЗ запустил сервис онлайн-продажи автомобилей, позволяющий избегать личного посещения автосалона.
Tvoe-avto.com вчера в 06:36
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Политика
Песков рассказал об охране здоровья Путина после заражения Мишустина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об охране здоровья главы государства Владимира Путина.
Lenta.ru 10:05
Общество
Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края
Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края.
ДЕЛА.ru вчера в 10:20
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали 4 дома для пожилых в Италии
Всего российские военные специалисты провели полную дезинфекцию домов престарелых более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии.
РЕН ТВ 01:00
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU вчера в 15:52
Здоровье
Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин
Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия 21:26
Общество
Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына
Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи опубликовал фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, сделанные во время его первого за последние 20 дней появления на публике.
RT на русском 20:23
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от аллергии
Среди симптомов аллергии Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле.
РБК 21:53
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском вчера в 15:35
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Футбол
Клубы для ставок на тотал больше в белорусской лиге
Считается, лучшая ставка на матч чемпионата Белоруссии – ТМ (2,5). Например, в нынешнем сезоне 33 из 48 игр были низовыми.
Bookmaker-ratings.ru 04:12
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции
Народные новости 09:16
Общество
273 россиянина вылетели из Дели на родину
273 россиянина специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели на родину.
Вести.Ru 22:25
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 1 мая 2020, 06:28 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:28
Космос
Мертвая звезда прислала мощный радиосигнал
До полной разгадки тайн радиосигналов еще далеко, но SGR 1935+2154 дала ученым возможность сделать гигантский шаг вперед, ведь ничего подобного раньше не происходило.
LentaChel.ru 15:33
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru вчера в 09:20