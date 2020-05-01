Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

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