Коронавирус
РБКМаск заявил о риске гибели в автокатастрофе по сравнению с коронавирусом
«Риск умереть от коронавируса гораздо ниже, чем шанс погибнуть в автокатастрофе по дороге домой», — отметил Маск. По его словам, на 36 смертей от пандемии в США приходится около 26 тыс. человек, погибших в ДТП.
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Илон Маск: «Скорее люди погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса»
Актуальные Новостивчера в 12:18
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Происшествия
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Музыка
Танцор из клипа Little Big высказался о поездке на Евровидение
Общество
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Единоборства
Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170
Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Общество
Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Общество
Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса
Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
Здоровье
В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
Политика
Путин направил закон о поправках к Конституции в Конституционный суд
В субботу, 14 марта, президент России Владимир Путин направил в Конституционный суд запрос о проверке закона об изменении Конституции.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирус COVID-19 отличается от гриппа.
Происшествия
В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва в котельной произошёл разлив мазута.
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Здоровье
Московские больницы закрыли для посещений
Московские больницы закрыли для посещения.
Футбол
«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Космос
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»
Наука
Ученые в Нидерландах приблизились к созданию лекарства от коронавируса
Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию, сообщает в субботу, 14 марта, издание NOS.
Происшествия
Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Армия и оружие
В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»
«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Наука
В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение
Происшествия
На чукотском руднике выявили два случая подозрения на коронавирус
Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Здоровье
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
Общество
Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США
Жена российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала нехватку продуктов в американских магазинах.
Общество
В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.