«Риск умереть от коронавируса гораздо ниже, чем шанс погибнуть в автокатастрофе по дороге домой», — отметил Маск. По его словам, на 36 смертей от пандемии в США приходится около 26 тыс. человек, погибших в ДТП.

Маск заявил о риске гибели в автокатастрофе по сравнению с коронавирусом

Общество Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Здоровье В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.

Политика Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.

Финансы Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Хоккей КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Здоровье Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.