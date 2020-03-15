Коронавирус

РБКРБКМаск заявил о риске гибели в автокатастрофе по сравнению с коронавирусом

«Риск умереть от коронавируса гораздо ниже, чем шанс погибнуть в автокатастрофе по дороге домой», — отметил Маск. По его словам, на 36 смертей от пандемии в США приходится около 26 тыс. человек, погибших в ДТП.
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Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП и потерял миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 23:30

Илон Маск: Риск смерти в ДТП выше, чем от коронавируса

Росбалтвчера в 07:43

Маск заявил о риске гибели в автокатастрофе по сравнению с коронавирусом

РБКвчера в 17:32

Илон Маск снова усомнился в опасности коронавируса

Секрет фирмывчера в 12:35

Илон Маск: «Скорее люди погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса»

Актуальные Новостивчера в 12:18

Илон Маск отправил подчинённым письмо о шансах умереть от коронавируса

Ferraвчера в 07:57

Маск заявил, что люди скорее погибнут в ДТП, чем умрут от коронавируса

News.ruвчера в 18:33
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Происшествия

Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел

Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, летевший по маршруту Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, но не сел, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 13 марта в 23:03
Музыка

Танцор из клипа Little Big высказался о поездке на Евровидение

АиФ Санкт-Петербург 13 марта в 08:21
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
РИА Новости вчера в 12:08
Общество

В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости вчера в 11:02
Единоборства

Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170

Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Психолог объяснил отсутствие у россиян страха перед коронавирусом

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Известия вчера в 17:00
Общество

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
ТАСС вчера в 16:34
Здоровье

В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин

Массовое закрытие школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется, на дистанционное обучение переведут только недавно вернувшихся из-за границы или тех, у кого есть симптомы вирусных заболеваний, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Путин направил закон о поправках к Конституции в Конституционный суд

В субботу, 14 марта, президент России Владимир Путин направил в Конституционный суд запрос о проверке закона об изменении Конституции.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:30
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирус COVID-19 отличается от гриппа.
ФАН вчера в 23:59
Происшествия

В Находке ввели режим ЧС из-за ЧП с разливом мазута

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о введении режима ЧС в Находке, где из-за взрыва в котельной произошёл разлив мазута.
RT на русском 13 марта в 22:14
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости вчера в 20:21
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Здоровье

Московские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения.
ТВ Центр вчера в 09:28
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»

LiveSport.ru вчера в 09:07
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

REGNUM 13 марта в 22:22
Космос

Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

РИА Новости вчера в 20:47
Наука

Ученые в Нидерландах приблизились к созданию лекарства от коронавируса

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу COVID-19, которое блокирует инфекцию, сообщает в субботу, 14 марта, издание NOS.
Известия вчера в 21:22
Происшествия

Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста

РИА Новости вчера в 22:20
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Армия и оружие

В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»

«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Дни24 вчера в 11:50
Наука

В геноме коронавируса обнаружили первое большое изменение

МедиаПоток вчера в 03:32
Происшествия

На чукотском руднике выявили два случая подозрения на коронавирус

Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
Известия вчера в 09:07
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:10
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество

Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США

Жена российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала нехватку продуктов в американских магазинах.
РИА Новости вчера в 08:52
Общество

В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
РИА Новости вчера в 09:29
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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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