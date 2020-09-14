Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженного природного газа из США.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.