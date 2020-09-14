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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Масличные в России начали резко дорожать

Масличные в России начали резко дорожать Снижение урожая подсолнечника в РФ и рост мировых цен на масло привели к резкому росту стоимости масличных на российском рынке.В источнике

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженного природного газа из США.
Газета.Ru21:10
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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