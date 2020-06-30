Происшествия
ИзвестияМасляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 30 июня.
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Происшествия
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«Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Меладжа, 1 обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Икко в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)», - сказал Щербицкий.
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У россиян есть последний шанс проголосовать по поправкам к Конституции В России в среду, 1 июня, начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции.
Lenta.ru 16:00
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Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
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Глава МИД Украины заявил, что не будет требовать компенсацию за Крым
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Байден пообещал проводить жесткую политику в отношении РФ
Кандидат в президенты США Джо Байден намерен в случае его победы на выборах начать проводить в Соединенных Штатах жесткую политику в отношении России, цитирует ТАСС.
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США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
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Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
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Известный в прошлом спортивный комментатор, а ныне видеоблогер Василий Уткин заявил, что у главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко натянутые отношения с капитаном коллектива, голкипером Игорем Акинфеевым.
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