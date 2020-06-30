Происшествия
ИзвестияМасляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 30 июня.
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Деловое.ТВ 11:59
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Селюк: Гончаренко хорошо работается с детишками
Дмитрий Селюк, являющийся знаменитым российским футбольным агентом, в очередной раз прошелся по главному тренеру столичного ЦСКА, который недавно вернулся в команду.
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Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
Политика
Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции
На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России.
SM News 16:12
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
32CARS.ru 10:08
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
Политика
СБ ООН не поддержал призыв США возобновить санкции против Ирана
Жесткий ответ России и Китая Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что, выступив на Совете сам, госсекретарь США не пожелал остаться в "онлайн" и выслушать позиции других стран, в том числе принявшего участие во встрече главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
ТАСС 16:53
Шоу-бизнес
Скончался прославленный актер Виктор Проскурин
РИА Новости Российский и советский актер Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
РЕН ТВ 18:49
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:05
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили вчера в 23:14
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
Культура
Четвертый сезон «Озарка» станет последним
Четвертый сезон популярного сериала "Озарк" станет последним. Эту информацию подтвердил потоковый сервис Netflix.
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Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в проигранном дерби с ЦСКА
Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Metaratings 17:08
Гаджеты
Самый быстрый SSD Samsung 980 Pro выйдет в трех вариантах объемом до 1 Тб
Базовая модификация Samsung 980 Pro получит объем 250 Гб, а расширенная – 1 Тб.
NewInform 12:15
Футбол
Лионель Месси в матче с «Атлетико» забил 700-й гол в карьере
Bookmaker-ratings.ru 18:26
Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
Общество
Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
Интерфакс 03:08
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Футбол
«Кто?» Анчелотти не знал о существовании игрока, покинувшего «Эвертон» после 11 лет в клубе
Специалист не знал о существовании игрока Люка Гарбатта, проведшего в «Эвертоне» 11 лет и покинувшего клуб по истечении срока контракта 30 июня.
Sport24.ru 12:03
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Футбол
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Дженоа» в матче чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" обыграл "Дженоа" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:50