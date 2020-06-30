Происшествия
ИзвестияМасляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»
Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 30 июня.
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Суд приговорил экс-главбуха «Седьмой студии» к двум годам и трем месяцам колонии
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