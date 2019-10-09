Общество
Lenta.ruМасляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров. Слова Маслякова приводит «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Стендап-комик, а также бывший игрок КВН Нурлан Сабуров рассказал в интервью популярному Youtube-блогеру Юрию Дудю о внутренней «кухне» юмористической телепередачи.Слово и Дело01:10
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Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей вчера в 11:47
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM вчера в 04:43
Экономика
Всемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики
По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.
REGNUM 03:34
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики вчера в 08:56
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены
В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.
РБК 05:14
Футбол
Итальянская журналистка прокомментировала свою реакцию на требование болельщиков «Наполи» показать грудь
Итальянская журналистка Дилетта Леотта рассказала о своей реакции на требование болельщиков «Наполи» показать грудь.
Спорт-Экспресс 04:47
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из Королевского дома
Король Швеции Карл XVI Густав исключил из Королевского дома пятерых своих внуков — троих детей принцессы Мадлен и двоих детей принца Карла Филиппа.
Телеканал RTVI вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Сергей и Анна Семак сыграли свадьбу в Италии
Помимо родных детей, Сергей и Анна Семак воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья.
Нева Спорт вчера в 11:16
Политика
Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов
Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 05:09
Общество
Госдума уменьшает возраст для выхода на негосударственную пенсию
Законопроектом устанавливается, что граждане смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в то время как выход на страховую (обычную) пенсию останется после его повышения с 1 января 2019 года неизменным - 60 и 65 лет соответственно.
Росбалт вчера в 08:05
Гаджеты
Apple выпустила новую версию macOS Catalina
Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.
Life.ru 07 октября в 17:23
Спорт
Воронежская гимнастка завоевала «серебро» на чемпионате мира
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова в составе сборной России стала второй в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте.
Вести Воронеж 02:40
Здоровье
Иркутскую гимназию закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии и ОРВИ
Гимназию № 3 в Иркутске в среду закрыли на карантин в связи с выявлением пневмонии у 12 учеников и повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ.
ТАСС 03:14
Технологии
Сбербанк показал новые корпоративные цвета
Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана
В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий, где на протяжении нескольких лет сжигали человеческие останки, трупы животных и медицинские отходы, передает ChelTV.ru.
Вести.Ru 04:57
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10