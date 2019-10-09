с чего всё началось

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров. Слова Маслякова приводит «Говорит Москва».

Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Политика Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.

Экономика Всемирный банк снизил прогнозы роста мировой экономики По прогнозам экспертов, в 2019 году мировая экономика вырастет на 1,5%, а не на 2,6%, как сообщалось в июне.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.

Игры Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Экономика В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.

Шоу-бизнес Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.

Происшествия Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.

Футбол Итальянская журналистка прокомментировала свою реакцию на требование болельщиков «Наполи» показать грудь Итальянская журналистка Дилетта Леотта рассказала о своей реакции на требование болельщиков «Наполи» показать грудь.

Общество Король Швеции исключил пятерых внуков из Королевского дома Король Швеции Карл XVI Густав исключил из Королевского дома пятерых своих внуков — троих детей принцессы Мадлен и двоих детей принца Карла Филиппа.

Шоу-бизнес Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.

Шоу-бизнес Сергей и Анна Семак сыграли свадьбу в Италии Помимо родных детей, Сергей и Анна Семак воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья.

Политика Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов Минюст России включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество Госдума уменьшает возраст для выхода на негосударственную пенсию Законопроектом устанавливается, что граждане смогут выйти на негосударственную пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, в то время как выход на страховую (обычную) пенсию останется после его повышения с 1 января 2019 года неизменным - 60 и 65 лет соответственно.

Гаджеты Apple выпустила новую версию macOS Catalina Американская корпорация Apple выпустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов, сообщается на сайте компании.

Спорт Воронежская гимнастка завоевала «серебро» на чемпионате мира Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова в составе сборной России стала второй в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте.

Здоровье Иркутскую гимназию закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии и ОРВИ Гимназию № 3 в Иркутске в среду закрыли на карантин в связи с выявлением пневмонии у 12 учеников и повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ.

Технологии Сбербанк показал новые корпоративные цвета Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Политика Госдума приостановит командировки депутатов в США Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.