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Lenta.ruМасляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров. Слова Маслякова приводит «Говорит Москва».
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Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать.
— Александр Масляков, телеведущийKM.ru 06:16
с чего всё началось
Стендап-комик, а также бывший игрок КВН Нурлан Сабуров рассказал в интервью популярному Youtube-блогеру Юрию Дудю о внутренней «кухне» юмористической телепередачи.Слово и Дело01:10
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