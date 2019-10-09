Культура
РИА НовостиМасляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд. Его слова приводит издание "Говорит Москва". Масляков не смог даже вспомнить команду, за которую играл стендап-комик.
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Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать.
— Александр Масляков, телеведущийРБК 08:26
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