Коронавирус
РИА НовостиМасочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ
Подчеркивается, что соответствующее совещание во вторник проводил руководитель рабочей группы мэр Москвы Сергей Собянин. Масочный режим уже ввели в ряде регионов России, включая Тульскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье.
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с чего всё началось
Россияне не ждут скорого завершения эпидемии 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.Коммерсантъвчера в 17:50
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Общество
В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом
Эхо Москвы вчера в 22:04
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:11
Политика
В ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление американских властей о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04 мая в 16:05
Здоровье
В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса
Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск вчера в 12:09
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия
В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
Финансы
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП
Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".
РИА Новости вчера в 18:32
Авто
Nissan готовится к уходу с европейского рынка
Nissan готовится огласить новую трехлетнюю стратегию 28 мая, рассказал изданию собеседник, знакомый с планами компании.
Motor вчера в 06:31
Автоспорт
Квят рассказал, чем занимался на самоизоляции
Metaratings вчера в 13:40
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБК 00:00
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Политика
Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии
Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Интерфакс 03 мая в 03:14
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Происшествия
96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
Kursk.com 04 мая в 06:01
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500
REGNUM вчера в 22:48
Общество
Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 11:37
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС вчера в 07:08
Происшествия
В Чите воровка украла камеру видеонаблюдения, чтобы её не опознали
Выяснилось, что в нерабочее время она открыла своим ключом павильон, украла продукты и деньги, а чтобы её не опознала хозяйка, стащила ещё и камеру видеонаблюдения.
Байкал-Daily 00:25
Шоу-бизнес
Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря
В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Московский Комсомолец вчера в 11:13
Здоровье
Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком
Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Граймс и Илон Маск стали родителями
Певица Граймс впервые стала мамой: 4 мая 2020 года она родила сына.
ИА InterMedia вчера в 06:40
Общество
Заболевших коронавирусом зафиксировали в 8 территориях Кузбасса
Всего за сутки в Кузбассе у 13 человек в восьми территориях подтвердился диагноз коронавирус.
Avoka.do 03 мая в 01:00
Здоровье
Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК 04 мая в 10:51
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт.
Avia.pro вчера в 20:16
Общество
Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку
Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
Здоровье
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 13:55