Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМасочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ

Подчеркивается, что соответствующее совещание во вторник проводил руководитель рабочей группы мэр Москвы Сергей Собянин. Масочный режим уже ввели в ряде регионов России, включая Тульскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Россияне не ждут скорого завершения эпидемии

Россияне не ждут скорого завершения эпидемии 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.
Коммерсантъвчера в 17:50

Подробнее о событии

Масочный режим могут ввести по всей России

RuNews24.ru00:54

Масочный режим могут ввести во всех регионах России

АМИТЕЛвчера в 23:33

СМИ: масочный режим могут ввести по всей стране

Московский Комсомолецвчера в 21:31

Масочный режим могут ввести по всей России

Mockva.ruвчера в 22:09

Масочный режим могут ввести во всех регионах России

Online47.ruвчера в 21:43

СМИ: Власти РФ могут ввести «масочный режим» по всей стране

Росбалтвчера в 22:20

Масочный режим могут ввести по всей России, пишет СМИ

РИА Новостивчера в 21:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество

В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом

Эхо Москвы вчера в 22:04
59
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,5K
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:11
196
Политика

В ВОЗ оценили заявления США о лабораторном происхождении коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление американских властей о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04 мая в 16:05
252
Здоровье

В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса

Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск вчера в 12:09
5
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
800
Происшествия

В Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 6 мая 2020, 07:27 — REGNUM В Хакасии заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 22 человек.
REGNUM 00:27
25
Финансы

Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП

Дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".
РИА Новости вчера в 18:32
6
Авто

Nissan готовится к уходу с европейского рынка

Nissan готовится огласить новую трехлетнюю стратегию 28 мая, рассказал изданию собеседник, знакомый с планами компании.
Motor вчера в 06:31
13
Автоспорт

Квят рассказал, чем занимался на самоизоляции

Metaratings вчера в 13:40
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБК 00:00
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
768
Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Интерфакс 03 мая в 03:14
2,2K
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
536
Происшествия

96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
Kursk.com 04 мая в 06:01
163
Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500

REGNUM вчера в 22:48
30
Общество

Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 11:37
106
Общество

В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС вчера в 07:08
1K
Происшествия

В Чите воровка украла камеру видеонаблюдения, чтобы её не опознали

Выяснилось, что в нерабочее время она открыла своим ключом павильон, украла продукты и деньги, а чтобы её не опознала хозяйка, стащила ещё и камеру видеонаблюдения.
Байкал-Daily 00:25
Шоу-бизнес

Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря

В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Московский Комсомолец вчера в 11:13
Здоровье

Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком

Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
3
Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor вчера в 04:30
4
Шоу-бизнес

Граймс и Илон Маск стали родителями

Певица Граймс впервые стала мамой: 4 мая 2020 года она родила сына.
ИА InterMedia вчера в 06:40
9
Общество

Заболевших коронавирусом зафиксировали в 8 территориях Кузбасса

Всего за сутки в Кузбассе у 13 человек в восьми территориях подтвердился диагноз коронавирус.
Avoka.do 03 мая в 01:00
Здоровье

Нейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
Российская газета вчера в 22:51
29
Экономика

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК 04 мая в 10:51
51
Армия и оружие

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт.
Avia.pro вчера в 20:16
2
Общество

Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
47
Здоровье

В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре

Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb вчера в 13:55
37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное