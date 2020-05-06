Россияне не ждут скорого завершения эпидемии 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

с чего всё началось

Предложения рабочей группы сегодня должны быть рассмотрены на совещании с участием президента Владимира Путина. Изначально планировалось посвятить мероприятие исключительно мерам по поэтапной отмене введенных карантинных ограничений.

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