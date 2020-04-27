Коронавирус
Sibnet НовостиМасочный режим введут в Новосибирской области
Масочный режим вводят в общественных местах в Новосибирской области, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании. Глава региона поручил министру здравоохранения Константину Хальзову оперативно подготовить соответствующее распоряжение.
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Происшествия
Полиция заинтересовалась закрытой вечеринкой в Хакасии
Абакан, 27 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Правоохранители в Хакасии проверят информацию о проведении закрытой вечеринки в одном из ночных клубов Абакана.
REGNUM 01:39
Политика
Путин проведет совещание по вопросам пожаров и паводков в стране
Президент России Владимир Путин 27 апреля проведет совещание, чтобы обсудить ситуацию с пожарами и паводками в некоторых регионах страны.
РБК 06:20
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара вчера в 05:34
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Музыка
The Rolling Stones выпустили сингл о самоизоляции
Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый сингл, посвященный самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Оka.fm 25 апреля в 09:00
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Общество
Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН
Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года.
Live24 01:24
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Коммерсантъ вчера в 22:53
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Кино
Опубликовано фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека
В Сети опубликовано фото, на котором Доктор Стрэндж представлен в костюме Железного человека.
Российская газета 06:35
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Общество
Роспотребнадзор связал вспышку коронавируса с митингом во Владикавказе
Темпы роста количества инфицированных значительно увеличились, что связано с массовой акцией протеста во Владикавказе и нарушением режима самоизоляции жителями республики, заявили в Роспотребнадзоре.
Кавказский узел 06:07
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
Astera 06:04
Происшествия
Чебоксарки укусили и побили задержавших их на прогулке полицейских
По данным полиции, гуляющая в парке чебоксарка в ответ на замечание стражей порядка «стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт».
REGNUM 06:41
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Технологии
У людей с коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания
В другом случае, рассматриваемом в новом исследовании, у здоровых молодых людей с легкими симптомами COVID-19 развился тяжелый энцефалит (воспаление и отек мозга) и инсульт.
Машины и Механизмы 03:54
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Футбол
Вратарь «Крыльев Советов» Фролов описал Россию тремя словами
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов описал Россию тремя словами. Об этом он заявил в интервью клубному телеканалу.
ProstoProSport 06:44
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27