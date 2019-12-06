Общество
REGNUMМасштабные хищения оставили ФСБ без двух погранзастав
УКС выплатило подрядчикам около 658 млн рублей, однако работы не были завершены. По данным источника в силовых структурах, ущерб от действий офицера и других фигурантов дела сопоставим со стоимостью строительства двух новых погранзастав. Подозреваемый помещен под домашний арест.
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с чего всё началось
Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.Коммерсантъвчера в 17:51
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