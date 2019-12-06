Общество

REGNUMREGNUMМасштабные хищения оставили ФСБ без двух погранзастав

УКС выплатило подрядчикам около 658 млн рублей, однако работы не были завершены. По данным источника в силовых структурах, ущерб от действий офицера и других фигурантов дела сопоставим со стоимостью строительства двух новых погранзастав. Подозреваемый помещен под домашний арест.
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с чего всё началось

В ФСБ украли две заставы

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.
Коммерсантъвчера в 17:51

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СМИ узнали о деле против сотрудника ФСБ из-за непостроенных погранзастав

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В ФСБ украли две заставы

Коммерсантъвчера в 17:51

В ФСБ вскрылись крупные хищения при строительстве погранзастав

Московский Комсомолец02:35

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Lenta.ru01:50

Следователи заявили о многомиллионных хищениях в ФСБ

URA.Ru01:49

СК выясняет обстоятельства исчезновения сотен миллионов рублей, выделенных на строительство различных объектов

Эхо Москвы01:34

«Ъ» сообщил о деле против сотрудника ФСБ о хищении при обустройстве погранзастав

Интерфакс02:39
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Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
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СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 05:07
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Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Происшествия

Вместо трех с половиной лет колонии Чирцову дали год

Вести.Ru 04:08
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Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Космос

«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Москва 24 04:48
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Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову

Российская газета 05:09
Футбол

«Арсенал» выдал худшую серию без побед за последние 42 года

Как утверждает TheScore, этот результат для "Арсенала" - худший за последние 42 года. В последний раз подобное случалось в сезоне-1976/77.
Газета.Ru вчера в 19:49
Общество

В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ

Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.
Газета.Ru 02:21
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
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Сябитова рассказала об издевательствах со стороны Гузеевой

Роза Сябитова призналась, что с Ларисой Гузеевой работать нелегко. Артистка резка как с надоедливыми фанатами, так и с коллегами.
Народные новости вчера в 17:44
Гаджеты

AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000

В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
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Футбол

Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна

Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.
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Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
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Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
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Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

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Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
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Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 04 декабря в 10:25
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия

Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП

В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
REGNUM 01:04
Общество

В Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей

В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда.
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В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США

«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
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«49% россиян назвали „героями нашего времени“ врачей, лечащих и спасающих людей, 47% — сотрудников МЧС, спасающих людей, попавших в чрезвычайные ситуации», — сообщают РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.
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«Зенит» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира по волейболу

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Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
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Баскетбол

ЦСКА победил «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА добились победы над литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:12
Спорт

Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04 декабря в 14:18
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