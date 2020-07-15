Общество
Политика СегодняМасштабный сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp
Пользователи WhatsApp в разных странах мира пожаловались на сбои в работе мессенджера. Это произошло около 23.00 по Москве, 14 июля. Сбой зафиксировал портал Downdetector, отслеживающий неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.
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Наука
Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела
РИА Новости 03:25
Общество
Испытателей вакцины от коронавируса выписали из больницы
Первая группа добровольцев, которая тестировала вакцину от коронавируса, выписана из клиники.
URA.Ru 03:48
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:31
Общество
В России выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:46
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Недвижимость
В Москве рухнул спрос на однокомнатные квартиры
По итогам первого полугодия 2020-го спрос на однокомнатные квартиры в московских новостройках эконом- и комфорткласса рухнул на 34 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.
Lenta.ru 03:33
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Политика
WSJ: ФРГ по Nord Stream 2 ставит экономические интересы выше коллективной безопасности
Германия своим участием в проекте газопровода "Северный поток - 2" поставила свои экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
ТАСС вчера в 21:59
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru вчера в 09:01
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело
Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
Общество
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета вчера в 19:10
Авто
Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos
Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года.
Новые автомобили 13 июля в 23:17
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Армия и оружие
В Крым доставили новые военные вертолеты «Терминатор»
Армейская авиация Южного военного округа на Кубани и в Крыму получила на вооружение новые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
Военное дело 00:32
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года.
РБК вчера в 17:00
Футбол
РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина
Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratings 03:50
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК вчера в 06:37
Здоровье
В Свердловской области выявлено ещё 245 носителей коронавируса
Екатеринбург, 14 июля 2020, 11:17 — REGNUM В Свердловской области за 13 июля подтверждено ещё 245 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:17
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Авто
Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета
В результате были названы три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке РФ до конца лета.
Газета DAILY 13 июля в 15:25
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31