Общество

Политика СегодняПолитика СегодняМасштабный сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp

Пользователи WhatsApp в разных странах мира пожаловались на сбои в работе мессенджера. Это произошло около 23.00 по Москве, 14 июля. Сбой зафиксировал портал Downdetector, отслеживающий неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.
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В работе WhatsApp произошел сбой

ТАССвчера в 16:45

Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Газета.Ruвчера в 17:57

Очередной сбой произошел в работе WhatsApp

Телеканал 360°вчера в 16:47

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новостивчера в 16:45

WhatsApp работает со сбоями

Вести.Ruвчера в 19:08

Пользователи WhatsApp жалуются на массовый сбой в работе мессенджера

РЕН ТВвчера в 16:29

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

РБКвчера в 16:26
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Наука

Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела

РИА Новости 03:25
99
Общество

Испытателей вакцины от коронавируса выписали из больницы

Первая группа добровольцев, которая тестировала вакцину от коронавируса, выписана из клиники.
URA.Ru 03:48
2
Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:31
4
Общество

В России выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 6422 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:46
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
4,7K
Недвижимость

В Москве рухнул спрос на однокомнатные квартиры

По итогам первого полугодия 2020-го спрос на однокомнатные квартиры в московских новостройках эконом- и комфорткласса рухнул на 34 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.
Lenta.ru 03:33
23
Происшествия

Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
14
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
30
Политика

WSJ: ФРГ по Nord Stream 2 ставит экономические интересы выше коллективной безопасности

Германия своим участием в проекте газопровода "Северный поток - 2" поставила свои экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
ТАСС вчера в 21:59
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru вчера в 09:01
98
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
296
Происшествия

На IT-директора «Почты России» завели уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 03:24
137
Общество

Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета вчера в 19:10
9
Авто

Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos

Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года.
Новые автомобили 13 июля в 23:17
30
Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

Газета.Ru 02:39
Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
139
Футбол

Глушаков: «Ахмат» хочет опередить «Спартак» в турнирной таблице

Газета.Ru 03:53
Армия и оружие

В Крым доставили новые военные вертолеты «Терминатор»

Армейская авиация Южного военного округа на Кубани и в Крыму получила на вооружение новые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
Военное дело 00:32
8
Общество

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года.
РБК вчера в 17:00
6
Происшествия

Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Газета.Ru 03:53
10
Футбол

РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина

Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratings 03:50
Здоровье

235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки

За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК вчера в 06:37
60
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
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Здоровье

В Свердловской области выявлено ещё 245 носителей коронавируса

Екатеринбург, 14 июля 2020, 11:17 — REGNUM В Свердловской области за 13 июля подтверждено ещё 245 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:17
1,4K
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
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Политика

Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
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Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

В результате были названы три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке РФ до конца лета.
Газета DAILY 13 июля в 15:25
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Шоу-бизнес

Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Lenta.ru вчера в 22:18
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Политика

Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США

По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
15
Как работают Яндекс.Новости?
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