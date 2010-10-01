Футбол
ЧемпионатКаррера прокомментировал слухи о предложении возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Дженоа».
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Массимо Каррера: Не сомневался, что Конте сделает из «Интера» крепкую команду
Советский спорт18 октября в 11:43
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
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Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
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Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
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Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Армия и оружие
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Российский министр обороны Сергей Шойгу в понедельник, 21 октября, заявил, что двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, проходящей на севере Сирии.
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Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила экс-главу государства Петра Порошенко в том, что он врал о реализации Киевом Минских договоренностей, призванных урегулировать вооруженное противостояние на территории Донбасса.
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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
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Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
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После окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим представителем UFC россиянином Али Багаутиновым, который проходил в воскресенье, 20 октября, в Сочи, произошла массовая драка.
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Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
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Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.