Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Дженоа».

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

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Политика Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Экономика Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года.

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Происшествия В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Наука Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение» Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.

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Единоборства Бой ММА в Сочи закончился массовой дракой После окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим представителем UFC россиянином Али Багаутиновым, который проходил в воскресенье, 20 октября, в Сочи, произошла массовая драка.

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