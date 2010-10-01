Футбол
Спорт-ЭкспрессМассимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым. Итальянец возглавлял красно-белых с августа 2016 года по октябрь 2018-го, приведя команду к первому почти за 16 лет чемпионству и выиграв Суперкубок.
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Шоу-бизнес
Борис Смолкин назвал происходящее с Заворотнюк «ужасом»
Российский актер Борис Смолкин прокомментировал новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
NewInform 07:10
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Происшествия
Подростка из Башкирии заподозрили в убийстве 7-летней сестры
Газета.Ru вчера в 10:57
Космос
Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету.
РЕН ТВ 13 сентября в 19:51
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Футбол
«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
Советский спорт вчера в 14:00
Политика
Глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно.
РБК 07:46
Происшествия
В Новосибирске болельщики избили хоккеиста во время матча
Матч любительских команд "Драйв-2" и "Кристалл Обьгэс-2" в Новосибирске был прерван из-за драки.
РИА Новости 01:46
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Экс-министра строительства региона Кушхова выпустили из СИЗО
Прокурор выступил за продление содержания в СИЗО Кушхова и его бывшего подчинённого, ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского.
Клопс 06:14
Шоу-бизнес
Сегодняшний выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Очередной эфир телепрограммы «Пусть говорят», который запланирован на 16 сентября, посвятят заслуженной артистке России Анастасии Заворотнюк, говорится на сайте Первого канала.
ПолитРоссия 08:01
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Общество
Сердюков и Васильева завели троих детей, пишут СМИ
Газета.Ru 06:03
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Экономика
Торговый центр «Галерея» продадут за 80 млрд рублей
По подсчетам аналитиков, сумма сделки может превысить 80 млрд рублей. ТРЦ «Галерея» открыли в 2010 на Лиговском проспекте.
АБН 04:40
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 13 сентября в 07:58
Политика
Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ
Губернатора Республики Бурятия Алексея Цыденова освистали участники митинга за перевыборы мэра Улан-Удэ, сообщает «Новая газета».
Давыдов.Индекс вчера в 12:30
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика
Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9%
Рекламные доходы «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года, наоборот, снизились на 6%, до 33,2 млрд руб.
РБК 06:02
Происшествия
Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Происшествия
Маршрутка с пассажирами врезалась в столб и перевернулась в Томске
Маршрутный автобус «ПАЗ» столкнулся со столбом электропередачи и перевернулся на бок в Томске, сообщает региональное управление МВД в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:11
Экономика
Названа следующая цель Трампа в борьбе с Европой
Следующим шагом в противостоянии с Европой для США может стать увеличение тарифов на товары элитных европейских брендов, в том числе на вина, шампанское, сумки и мужские костюмы.
Lenta.ru 08:59
Здоровье
В Оренбурге закрыли на карантин школу №67
С начала нового учебного года прошли только две недели, но в Оренбурге уже закрыли на карантин первое образовательное учреждение.
РИА Оренбуржье 07:39
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Наука
Человеческое тело может долго двигаться после смерти
Ученые рассказали, что человеческие тела могут на протяжении длительного времени после смерти менять свое положение.
ИнфоСМИ вчера в 04:09