Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Москву. Специалист вернулся в Россию, чтобы принять участие в церемонии награждения международной премии Football Heroes Awards. Торжественное мероприятие состоится в Москве в четверг, 12 сентября.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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