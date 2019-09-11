Футбол

Нева СпортНева СпортМассимо Каррера прибыл в Москву

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прибыл в Москву. Специалист вернулся в Россию, чтобы принять участие в церемонии награждения международной премии Football Heroes Awards. Торжественное мероприятие состоится в Москве в четверг, 12 сентября.
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Каррера прилетел в Москву для участия в церемонии вручения наград «Football Heroes»

Sport24.ru16:09

Каррера в Москве! У Массимо шикарный пиджак

Спорт-Экспресс16:25

Каррера вернулся в Москву

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Каррера прилетел в Москву на церемонию «Football Heroes». ВИДЕО

Sport.ru17:30

Карреру наградят в Москве

Спорт день за днем17:15

Экс-главный тренер «Спартака» Каррера прилетел в Москву

Sportbox.RU17:31

Массимо Каррера прибыл в Москву

Нева Спорт16:45
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Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

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Черышев трогательно попрощался с уволенным из «Валенсии» Марселино

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Стало известно название нового футбольного турнира УЕФА

Решение о создании нового турнира с рабочим названием UEL2 (UEFA Europa League 2) было принято в декабре 2018 года на заседании исполнительного комитета УЕФА в Дублине, пишет издание.
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Массимо Каррера
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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