Происшествия

BFM.ruBFM.ruМассовая авария произошла в Нижнем Новгороде

Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС. На регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, один из них наехал на пешеходов, которые находились на тротуаре. По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали 13 человек.
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