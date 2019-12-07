Происшествия
BFM.ruМассовая авария произошла в Нижнем Новгороде
Массовая авария произошла в Нижнем Новгороде, передает ТАСС. На регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, один из них наехал на пешеходов, которые находились на тротуаре. По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали 13 человек.
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В Нижнем Новгороде автомобиль сбил 9 человек после ДТП с четырьмя машинами. Пострадали дети
Нижний Новгород on-line11:44
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Происшествия
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Спасатель, упавший с большой высоты во время эвакуации людей из горящего колледжа в Одессе, скончался.
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Предупреждения: де Пауль 34, Мертенс 35, Кальехон 36, Фофана 60, Максимович 79, Окака-Чука 82, Мариу Руй 90+1Удаление: Максимович 80В другом матче игрового дня "Аталанта" обыграла "Верону".
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СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве
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Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
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Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
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Полиция задержала автобус с фанатами «Трактора» по пути в Магнитогорск
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Появились первые фотографии Kia Seltos для России
1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
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Смартфоны на Snapdragon 865 и 765G готовят 18 компаний. Какие именно?
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Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Армия и оружие
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«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
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