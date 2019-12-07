Сегодня в Нижнем Новгороде на улице Горького в 17.15 произошла крупная авария: иномарка столкнулась с двумя другими легковушками, в результате одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей. Об этом сообщает МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре

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