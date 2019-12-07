Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре

Сегодня в Нижнем Новгороде на улице Горького в 17.15 произошла крупная авария: иномарка столкнулась с двумя другими легковушками, в результате одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей. Об этом сообщает МВД по Нижегородской области.
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В Нижнем Новгороде автомобиль сбил на перекрестке девять человек

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10 детей госпитализированы после аварии в центре Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде автомобиль сбил 13 пешеходов

ТАСС11:17

Иномарка вылетела на тротуар, ранив девять детей в Нижнем Новгороде

КозаПресс11:29

Вылетевшая на тротуар в Нижнем Новгороде машина врезалась в группу школьников

Интерфакс11:11

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на улице Горького Нижнего Новгорода

НИА Нижний Новгород11:38

Число пострадавших в ДТП со сбитыми пешеходами возросло до 11

РЕН ТВ10:33
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Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым

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2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
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Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
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«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
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На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
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Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
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Льюис Хэмилтон получил чемпионский кубок за победу в сезоне-2019

Сборная России с президентом Российской автомобильной федерации Виктором Кирьяновым и основателем программы SMP Racing Борисом РотенбергомФото: FIA Gala Кульминацией вечера стало чествование шестикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона и команды Mercedes, выигравшей шестой подряд Кубок конструкторов.
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Ученые впервые создали химер, скрестив свиней с обезьянами

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