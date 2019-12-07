Происшествия
Российская газетаВ Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре
Сегодня в Нижнем Новгороде на улице Горького в 17.15 произошла крупная авария: иномарка столкнулась с двумя другими легковушками, в результате одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей. Об этом сообщает МВД по Нижегородской области.
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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на улице Горького Нижнего Новгорода
НИА Нижний Новгород11:38
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Политика
Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым
Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Политика
В «Нафтогазе» ответили на предложение Медведева по газу
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Кино
Портал IMDb назвал самых популярных актеров года
Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
Шоу-бизнес
Елена Летучая отпраздновала свой день рождения на Мальдивах
Телеведущая Елена Летучая отпраздновала свой 41-й день рождения в компании супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах.
Политика
Аксенов жестко ответил на призыв провести марш на Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов порекомендовал авторам идеи провести марш на полуостров не нарушать законы РФ.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской получила новую травму
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон получил чемпионский кубок за победу в сезоне-2019
Сборная России с президентом Российской автомобильной федерации Виктором Кирьяновым и основателем программы SMP Racing Борисом РотенбергомФото: FIA Gala Кульминацией вечера стало чествование шестикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона и команды Mercedes, выигравшей шестой подряд Кубок конструкторов.
Армия и оружие
Швейцарская армия закупила машины разведки на базе Eagle 6x6
Прототип БМ Eagle 6х6 с разведывательным комплексом TASYS и модулем с 12, 7-мм пулеметом Швейцарская армия получит на вооружение разведывательную машину на основе новой колесной бронированной машины (БРМ) Eagle 6x6.
Происшествия
Лестничный проем рухнул в жилом доме в центре Москвы
Лестничный проем обрушился в жилом доме, расположенном на улице Большая Серпуховская в центре Москвы, есть пострадавшие.
Наука
Ученые впервые создали химер, скрестив свиней с обезьянами
Группа исследователей из Китая сумела впервые добиться рождения химер, скрестив для этого клетки свиней и приматов.
Шоу-бизнес
Рудковская обвинила Плющенко в расточительстве
Фигурист уже задумывается о старости Недавно Яна Рудковская упрекнула своего супруга Евгения Плющенко в расточительстве.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
Футбол
«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.