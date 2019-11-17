Футбол

ПрофильПрофильМассовая драка футболистов в Астрахани попала на видео

В Астрахани футболисты местного «Волгаря» и махачкалинского «Легиона Динамо» после окончания матча 18-го тура Олимп-ПФЛ группы «Юг» устроили массовую драку. Встреча в итоге завершилась вничью – 1:1, сообщает «Спорт-Экспресс».
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