Коронавирус
Вести.RuМассовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре
Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса COVID-19 может начаться в декабре. Об этом со ссылкой на специалистов заявил в интервью телеканалу "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.
Читать в источнике
Оценить421
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 20:15, Ашберн
Экономика
Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС
Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Создатели Ghostwire: Tokyo показали первые кадры игрового процесса
Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.
REGNUM 17:35
Финансы
Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов
На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:04
Политика
Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире
Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
ТАСС 17:37
Интернет
WhatsApp тестирует новую функцию
Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo.
Газета.Ru 19:54
Культура
Key Buyers Event: Итоги четвертого дня
Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.
MovieStart 19:17
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru 15:40
Общество
Американская нефть начала поступать на НПЗ в Белоруссии
Новополоцкий НПЗ («Нафтан») в Белоруссии начал приём нефти из США, сообщила пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Rambler News Service 08:39
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb 19:31
Политика
Twitter заблокировал более 32 тысячи аккаунтов из-за Китая и России
Администрация Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей, которые якобы были связаны с пользователями из России, Китая и Турции.
РЕН ТВ 18:38
Технологии
Sony анонсировала игру Ratched & Clank: Rift Apart для PlayStation 5
Видеоигра Ratched & Clank: Rift Apart выйдет на приставке PlayStation 5, сообщила компания Sony 11 июня в ходе презентации The Future of Gaming.
ИА Красная Весна 16:22
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 12:48
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Здоровье
Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом
Два инфекциониста прилетели в четверг из Москвы на Камчатку, чтобы по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом.
ТАСС вчера в 20:21
Армия и оружие
Военный лётчик о тонкостях долива топлива в небе: «Это может казаться простым только на словах»
Для долива топлива в небе используются самолёты-заправщики, лётчики их называют «танкерами».
Актуальные Новости 11:06
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Игры
На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix
Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.
Игромания.ру 16:24
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Политика
Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ 16:45
Здоровье
Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.
РБК 20:00
Общество
Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится
Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
РБК 15:52
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11:15