Коронавирус

Вести.RuВести.RuМассовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре

Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса COVID-19 может начаться в декабре. Об этом со ссылкой на специалистов заявил в интервью телеканалу "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.
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Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре

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Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19

Газета.Ru12:33

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме – Собянин

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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