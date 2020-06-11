Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса COVID-19 может начаться в декабре. Об этом со ссылкой на специалистов заявил в интервью телеканалу "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.

Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре

Экономика Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции. 3

Общество Создатели Ghostwire: Tokyo показали первые кадры игрового процесса Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.

Финансы Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов На открытии торгов в четверг, 11 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 17

Политика Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России. 17

Интернет WhatsApp тестирует новую функцию Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo. 2

Культура Key Buyers Event: Итоги четвертого дня Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.

Политика Байден пригрозил Трампу военным переворотом Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. 132

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости". 2

Политика Twitter заблокировал более 32 тысячи аккаунтов из-за Китая и России Администрация Twitter заблокировала более 32 тысяч учетных записей, которые якобы были связаны с пользователями из России, Китая и Турции.

Технологии Sony анонсировала игру Ratched & Clank: Rift Apart для PlayStation 5 Видеоигра Ratched & Clank: Rift Apart выйдет на приставке PlayStation 5, сообщила компания Sony 11 июня в ходе презентации The Future of Gaming.

Экономика Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании. 421

Гаджеты Apple выпустит девять новых моделей iPhone Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12. 14

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 183

Здоровье Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом Два инфекциониста прилетели в четверг из Москвы на Камчатку, чтобы по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом. 1

Игры На презентации Sony анонсировали Project Athia от Square Enix Sony на презентации анонсировала Project Athia от новой студии Luminous Production и Square Enix, которая выйдет на PlayStation 5 и PC.