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Российская газета
Российская газета

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц

Третий пострегистрационный этап, исследования вакцины от коронавируса, начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург.В источнике
Александр Гинцбургучёный
Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдёт на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдёт на гражданский оборот. Задержка 2−3 недели, может быть, месяц.
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