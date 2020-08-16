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Российская газета
Российская газета

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц

Третий пострегистрационный этап, исследования вакцины от коронавируса, начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:44
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Lenta.ru

Анонсировано начало массовой вакцинации россиян от коронавируса

Lenta.ru05:38
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В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

РИА Новости06:44
RT на русском

В центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

RT на русском05:39
Коммерсантъ

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц

Коммерсантъ05:39
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Массовую вакцинацию в России планируют начать уже через месяц

Экономика сегодня07:45
РБК

Центр имени Гамалеи назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

РБК05:31
Эхо Москвы

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться этой зимой

Эхо Москвы14 августа в 06:04

Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новости08:10
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
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