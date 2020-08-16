Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
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Третий пострегистрационный этап, исследования вакцины от коронавируса, начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург.В источнике
С чего всё началось
В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:44
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