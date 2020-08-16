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Ведомости
Ведомости

Центр Гамалеи назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется примерно через месяц, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России примерно через месяц, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:44
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Коммерсантъ

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц

Коммерсантъ05:39
РИА Новости

В Центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

РИА Новости06:44
RT на русском

В центре Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

RT на русском05:39
Экономика сегодня

Массовую вакцинацию в России планируют начать уже через месяц

Экономика сегодня07:45
Lenta.ru

Анонсировано начало массовой вакцинации россиян от коронавируса

Lenta.ru05:38
РБК

Центр имени Гамалеи назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

РБК05:31
Общественное телевидение России

В НИЦ Гамалеи назвали сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Общественное телевидение России14 августа в 07:29

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru06:43
29

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБК13 августа в 19:15
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Ученые из США назвали средства гигиены, которые вызывают рак

Как сообщают РИА "Новости", международная команда исследователей проанализировала почти 1,5 тысячи научных работ предшественников и пришла к выводу, что некоторые химические соединения, часто входящие в состав привычных нам средств для уборки и гигиены, могут вызвать онкологию, а также диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой и бесплодие.
Родной город07:21
16

В России началось производство внедорожников Mercedes-Benz

Эталон аэродинамики: Mercedes-Benz GLE Самый рациональный внедорожник в своем сегменте: при коэффициенте сопротивления 0,29 Mercedes-Benz GLE задает стандарт аэродинамики даже несмотря на то, что предлагает более просторный интерьер по сравнению с предшествующими моделями.
Автосоюзвчера в 11:56
3

Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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