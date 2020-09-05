Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года
Смотрите также
Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального
Ядерные бомбардировщики ВВС США пролетели рядом с Крымом
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах
Галкин опубликовал видео, как Лиза и Гарри собираются в школу
АТОР перечислила правила въезда в Дубай, Египет и на Мальдивы
Путин расспросил Собянина про испытания вакцины от коронавируса
Мэр Москвы Собянин сделал прививку от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса поступила в медцентры
Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»
Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу
Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями
Адвокат Ефремова рассказал о готовности актера к суровому приговору
Цукерберг предупредил о риске беспорядков после выборов в США
Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона
Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года
Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса начинаются в Москве на следующей неделе, массовая вакцинация - не раньше конца 2020 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой.
Подробнее о событии