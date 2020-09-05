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Интерфакс
Интерфакс

Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса начинаются в Москве на следующей неделе, массовая вакцинация - не раньше конца 2020 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой.
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Названы сроки проведения пострегистрационных испытаний вакцины от Covid‑19 в Москве

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