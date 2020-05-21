МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

с чего всё началось

С предложением ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты выступил сенатор Анатолий Артамонов. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

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