с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали 18-летнего, учащегося в аграрном колледже, парня, который, предположительно, планировал массовое убийство. Как сообщает следствие, подозреваемый запланировал массовый расстрел на 29 октября: студент собирался прийти в колледж с пистолетом.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Политика Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании «Минска-2» Угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.

Политика Трамп намерен выйти из договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

Общество «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5 Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.

Происшествия При стрельбе в Техасе погибли два человека, более 10 пострадали Неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M. В результате погибли как минимум два человека, более 10 получили ранения, сообщает Fox News.

Общество В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Технологии Uber тестирует продажу кулинарных курсов Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.

Экономика Вторичный рынок пополнился спросом В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.

Футбол Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1 «Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».

Армия и оружие Россию изучают не только по учебникам Центральной площадкой стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым были все площадки проведения диктанта в военном ведомстве.

Энергетика Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.

Политика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

Футбол Рома — Милан 2:1 «Рома» дома одержала победу над «Миланом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Космос Американский космоплан вернулся с секретной миссии На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.