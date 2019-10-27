Происшествия
Gazeta.SPbМассовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали 18-летнего, учащегося в аграрном колледже, парня, который, предположительно, планировал массовое убийство. Как сообщает следствие, подозреваемый запланировал массовый расстрел на 29 октября: студент собирался прийти в колледж с пистолетом.
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с чего всё началось
Сотрудники ФСБ предотвратили расстрел студентов в Подмосковье, который должен был произойти во вторник, 29 октября, сообщили СМИ со ссылкой Telegram-канал Baza.Радио Sputnik13:25
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В Подмосковье предотвратили страшную бойню: студент назначил дату массового убийства
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