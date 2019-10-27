с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали 18-летнего, учащегося в аграрном колледже, парня, который, предположительно, планировал массовое убийство. Как сообщает следствие, подозреваемый запланировал массовый расстрел на 29 октября: студент собирался прийти в колледж с пистолетом.

Политика В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Армия и оружие В Минобороны РФ усомнились в заявлении Трампа о ликвидации главаря ИГ «Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Политика В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.

Армия и оружие Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Политика Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Общество Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Политика Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.