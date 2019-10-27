Происшествия
Gazeta.SPbМассовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали 18-летнего, учащегося в аграрном колледже, парня, который, предположительно, планировал массовое убийство. Как сообщает следствие, подозреваемый запланировал массовый расстрел на 29 октября: студент собирался прийти в колледж с пистолетом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сотрудники ФСБ предотвратили расстрел студентов в Подмосковье, который должен был произойти во вторник, 29 октября, сообщили СМИ со ссылкой Telegram-канал Baza.Радио Sputnik13:25
Подробнее о событии
Показать все источники
В Подмосковье предотвратили страшную бойню: студент назначил дату массового убийства
Московский Комсомолец07:56
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Политика
В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Армия и оружие
В Минобороны РФ усомнились в заявлении Трампа о ликвидации главаря ИГ
«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Космос
Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы
Астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы, сообщает The Astrophysical Journal Letters.
Футбол
Мостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»
Переигрывал «Спартак», создал больше моментов. Я кстати, знал, что «Спартак» сегодня не проиграет.
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Армия и оружие
Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником
Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Общество
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Космос
Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Наука
Крысы научились водить автомобили, и это помогло им снять стресс
Общество
Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР
Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР, сообщает издание "Главком".
Финансы
Дан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара
В пятницу ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку на 0,5 процента.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Космос
На Сатурне выявили новый тип штормов
Общество
В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены
Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
Футбол
«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Футбол
«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Экономика
В Госдуму внесли поправки о наказании за незаконное кредитование
Сенатор Николай Журавлев и группа депутатов внесли в Госдуму пакет поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предусматривающих уголовную ответственность для нелегальных кредиторов.