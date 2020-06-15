Авто

КоммерсантъКоммерсантъВ Россию вернулись бюджетные модели Chevrolet

На российском рынке возобновились продажи бюджетных моделей Chevrolet — дистрибьютором автомобилей, которые выпускают в Узбекистане на заводе UzAuto Motors, стала компания «Келес Рус». В России будут доступны три модели.
Читать в источнике
Комментировать102
с чего всё началось

В России появились в продаже Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране, сообщил РИА Новости официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке "Келес Рус".
РИА Новости03:06

Подробнее о событии

В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены

Motor07:31

Дешёвые Chevrolet узбекской сборки: известны российские цены

Журнал Авто.ру05:56

Chevrolet вернулся! 3 модели дешевле миллиона

За рулем03:01

Chevrolet вернул в Россию модели Spark, Nexia и Cobalt

AutoNews04:22

В РФ начались продажи машин Chevrolet

CarsWeek.ru04:07

В России стартуют продажи массовых моделей Chevrolet

Автостат04:43

В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet

Автоновости дня02:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:41, Ашберн
Общество

Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным

Ранее новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина «Синьфади».
Lenta.ru 14:39
118
Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
7
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru 04:39
723
Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
66
Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции компании Disney

В США певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила дочери погибшего в результате действий полицейских афроамериканца Джорджа Флойда акции компании Disney.
Профиль вчера в 22:19
11
Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
2
Музыка

Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году

Слово и Дело 10:54
Общество

Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы «по-мужски»

Daily Storm 13:52
17
Интернет

В WhatsApp появились денежные переводы

WhatsApp получил функцию денежных переводов внутри приложения. Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.
Деловое.ТВ 12:56
6
Политика

Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter

Сеть микроблогов Twitter заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
Lenta.ru 14:54
Общество

В Набережных Челнах суд рассмотрел 111 дел за полчаса

В Татарстане замглавы Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов 27 мая за полчаса рассмотрел 111 дел о нарушении режима самоизоляции.
Коммерсантъ Казань 08:14
12
Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
272
Общество

Хуснуллин заверил, что парковая зеленая зона у МГУ не будет застроена

Интерфакс 15:20
Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
2K
Армия и оружие

Истребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
194
Армия и оружие

На репетиции парада Победы замечена новейшая боевая машина

Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.
Discover24 03:54
4
Футбол

«Торпедо» вернуло Руденко в «Спартак»

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко вернулся в «Спартак». За «автозаводцев» игрок выступал на правах аренды.
Матч ТВ 13:20
Политика

Путин заявил Вучичу позицию России по Косово

Президент России высказался за выработку компромисса по Косово, приемлемого для Белграда.
Российская газета 13:24
5
Футбол

СМИ: «Марсель» претендует на футболиста «Зенита» Кузяева

Как сообщает L'Equipe, в переходе россиянина лично заинтересован главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, возглавлявший «Зенит» с 2014 по 2016 год.
RT на русском 15:01
Политика

Грызлов: Украина трактует Минские соглашения как рекомендацию

Пришли «новые люди», которые начали заявлять о рекомендательном характере Минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым перечеркивать работу своих предшественников.
REGNUM 11:30
Происшествия

В день смертельного ДТП у Ефремова умер друг

Газета.Ru 10:43
363
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
8,5K
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
1
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
1,6K
Общество

Минтруд назвал число реальных безработных в России

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
110
Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
32
Футбол

Энди Коул – о первой встрече с Роналдо: «Я чуть не обмочился»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился воспоминаниям от первой встречи с Роналдо.
Евро-футбол.ру 15:25
Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
309
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на $2 млрд

Семь частных турецких компаний, которые взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay), задолжали российской компании порядка $2 млрд.
РБК 13:47
1K
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное