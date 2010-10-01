Почти десять дней в Чили продолжаются массовые беспорядки. Все началось с того, что 6 октября власти подняли цену на проезд в метро в столице страны Сантьяго. Стоимость увеличилась на 30 песо (около трех рублей).

Массовые беспорядки в Чили: страна погрузилась в кровавый хаос из-за повышения цен на проезд в метро

Происшествия В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Хоккей Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер» Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.