Политика
Комсомольская правдаМассовые беспорядки в Чили: страна погрузилась в кровавый хаос из-за повышения цен на проезд в метро
Почти десять дней в Чили продолжаются массовые беспорядки. Все началось с того, что 6 октября власти подняли цену на проезд в метро в столице страны Сантьяго. Стоимость увеличилась на 30 песо (около трех рублей).
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Происшествия
Солдат застрелил семь человек в воинской части в Забайкалье
Солдат застрелил семь человек в воинской части в Забайкалье.
Армия и оружие
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии
Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
Авто
Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показали в сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Происшествия
В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Происшествия
Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании
Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»
Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Здоровье
За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза
По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.
Общество
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
Гаджеты
Ещё не представленный смартфон Redmi Note 8T доступен для заказа
Сетевые источники сообщают о том, что интернет-магазины начали приём заказов на смартфон Redmi Note 8T, который пока не представлен официально.
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Общество
На Украине появилась банкнота в 1000 гривен
Единоборства
Как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора
Одним из главных спортивных событий четверга, 24 октября, стала пресс-конференция бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете
Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам. «Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.
Армия и оружие
Российские стратегические бомбардировщики готовятся к вылету из ЮАР
23 октября Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Автоспорт
Гран-при Мексики. Квят стал шестым во второй практике
На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Финансы
Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Происшествия
Восемь человек погибли в Японии из-за ливней
По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
Хоккей
Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла
В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экраны
Экономика
Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Политика
США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны
США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.