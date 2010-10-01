Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМассовые беспорядки в Чили: страна погрузилась в кровавый хаос из-за повышения цен на проезд в метро

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Почти десять дней в Чили продолжаются массовые беспорядки. Все началось с того, что 6 октября власти подняли цену на проезд в метро в столице страны Сантьяго. Стоимость увеличилась на 30 песо (около трех рублей).
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