Коронавирус
Газета.RuМассовые мероприятия разрешили на Сахалине
Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости". Соответствующий указ был подписан губернатором Сахалина Валерием Лимаренко.
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Указом губернатора в Сахалинской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
SakhalinMedia.ruвчера в 20:58
В Сахалинской области разрешили массовые мероприятия и официально сократили обсервации
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