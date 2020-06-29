Коронавирус
Газета.RuМассовые мероприятия разрешили на Сахалине
Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости". Соответствующий указ был подписан губернатором Сахалина Валерием Лимаренко.
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с чего всё началось
В указе за подписью губернатора Валерия Лимаренко, опубликованном на правовом портале области, говорится, что проводить такие мероприятия под крышей допускается лишь при соблюдении социальной дистанции между людьми и обязательном ношении масок.Российская газетавчера в 21:50
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Указом губернатора в Сахалинской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
SakhalinMedia.ruвчера в 20:58
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