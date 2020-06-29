с чего всё началось

Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости". Соответствующий указ был подписан губернатором Сахалина Валерием Лимаренко.

Происшествия Двое корсаковцев грабили женщин-водителей Следователи Корсакова завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Их обвиняют в серии грабежей и краж.

Общество Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. 1,8K

Политика Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов Явка на прошедшем в воскресенье первом туре составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше. 118

Общество В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. 386

Технологии Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. 33

Экономика Аналитики предсказали снижение ипотечной ставки в России до 7% и ниже Согласно прогнозам аналитиков, к концу нынешнего года ставка по рыночным продуктам опуститься ниже показателя в 7,5 процента, и в сочетании с низкой ставкой по госпрограмме спровоцирует снижение средней стоимости жилищного займа до уровня менее 7 процентов. 391

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 692

Общество У россиян началась сокращенная рабочая неделя Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. 846

Здоровье В 13 областях Украины могут ужесточить карантинные меры Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о том, что в связи со стремительным ростом числа новых фактов заражения COVID-19, а также из-за ухудшения динамики заболеваемости, о чем свидетельствует резкая наполняемость клиник, предназначенных для лечения коронавирусных пациентов, карантинные меры могут быть усилены в 13 областях страны. 2

Происшествия В Москве два человека погибли в аварии на МКАД В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 3

Общество Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта. 265

Технологии Соцсеть TikTok заподозрили в слежке за пользователями Пользователь отмечает, что ни одно из приложений других соцсетей не собирает такое количество сведений, сколько это делает TikTok. 3

Общество Москва вошла в топ-20 перспективных технологических городов Европы Москва вошла в двадцатку европейских городов, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы.

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,5K

Политика На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. 2,3K