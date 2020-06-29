Коронавирус
Газета.RuМассовые мероприятия разрешили на Сахалине
Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости". Соответствующий указ был подписан губернатором Сахалина Валерием Лимаренко.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa 14:03
Здоровье
Родители больных спинальной мышечной атрофией попросили помощи властей
Родители детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА), отчаявшиеся получить препарат «Спинраза», обратились в правительство.
Известия 20:03
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Политика
Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет
Сделанное властями за последние годы для экономики дает возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 04:59
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Автоспорт
Гран При Австрии: Предварительный прогноз погоды
F1news.ru 17:00
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Виной всему - история с фильмом «Текст», в котором Кристина Асмус снялась в интимной сцене, после чего наткнулась на жесткую критику в свой адрес.
Bimru.ru 10:50
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 18:20
Гаджеты
LG начала продажи в РФ монитора с диагональю 42,5 дюйма для художников
ИА Красная Весна 11:53
Здоровье
В Приамурье откроют пять центров онкологической помощи
В Амурской области с 1 июля откроются центры амбулаторной онкологической помощи.
ИА Порт Амур 20:54
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
Общество
Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений
В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды.
RT на русском 21:20
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com вчера в 08:42
Происшествия
В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 25 июня в 22:32
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК 20:26
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 22:13
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Происшествия
Непрекращающиеся ливни унесли жизни 12 человек на юго-западе Китая
Чэнду, Китай, 29 июня 2020, 04:55 — REGNUM Двенадцать человек погибли, еще десять пропали без вести в результате мощных ливней в уезде Мяньнин провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.
REGNUM 21:55
Космос
Раскрыты сроки запуска в космос российских «Гонцов»
В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.
Lenta.ru 20:54
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии
Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой.
Avia.pro 26 июня в 22:31
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ 18:04