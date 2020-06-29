Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости". Соответствующий указ был подписан губернатором Сахалина Валерием Лимаренко.

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Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 2

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Происшествия Непрекращающиеся ливни унесли жизни 12 человек на юго-западе Китая Чэнду, Китай, 29 июня 2020, 04:55 — REGNUM Двенадцать человек погибли, еще десять пропали без вести в результате мощных ливней в уезде Мяньнин провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Космос Раскрыты сроки запуска в космос российских «Гонцов» В марте 2019 года РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что запуск с космодрома Плесецк трех российских спутников связи «Гонец-М» перенесен с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.

Армия и оружие Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой. 24