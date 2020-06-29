Коронавирус
EastRussiaМассовые мероприятия разрешили проводить на Сахалине
Очередное послабление ограничительных мер из-за коронавируса утвердили на Сахалине. Теперь разрешено проводить массовые мероприятия, но с несколькими условиями. Согласно указу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в регионе с 26 июня разрешены массовые мероприятия.
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В Сахалинской области разрешили массовые мероприятия и официально сократили обсервации
Сахалин.Инфовчера в 19:27
Указом губернатора в Сахалинской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
SakhalinMedia.ruвчера в 20:58
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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