Очередное послабление ограничительных мер из-за коронавируса утвердили на Сахалине. Теперь разрешено проводить массовые мероприятия, но с несколькими условиями. Согласно указу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, в регионе с 26 июня разрешены массовые мероприятия.

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Армия и оружие Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой. 24

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