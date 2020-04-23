Испанская газета As сообщает, что власти Испании серьезно рассматривают вопрос о введении запрета всех массовых мероприятий в связи с коронавирусом. Срок запрета продлится минимум до начала 2021 года. Об этом также сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Массовые мероприятия в Испании могут запретить до 2021 года

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