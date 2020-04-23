Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессМассовые мероприятия в Испании могут запретить до 2021 года

Испанская газета As сообщает, что власти Испании серьезно рассматривают вопрос о введении запрета всех массовых мероприятий в связи с коронавирусом. Срок запрета продлится минимум до начала 2021 года. Об этом также сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
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Запрет на проведение массовых мероприятий в Испании может быть продлен до 2021 года

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В Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

Газета.Ru05:40

Массовые мероприятия в Испании могут запретить до 2021 года

ФедералПресс08:12
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Неизвестные напали на хоккейного журналиста в Омске

Неизвестные совершили нападение на хоккейного корреспондента Андрея Блохина в Омске, передает «12-й канал».
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Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
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Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
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Авто

В «МАЗе» признались, что не ожидали от «КАМАЗ-мастера» такой мощности моторов

Руководитель и ведущий пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, занявший третье место на ралли «Дакар»-2020, объяснил, почему белорусская команда сильно уступала конкурентам из «КАМАЗ-мастера» по характеристикам двигателя.
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Центробанк допустил отток вкладов

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Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
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Общество

Просроченные аппараты ИВЛ приобретались еще в два владимирских города

Меценаты закупали просроченные аппараты ИВЛ из той же серии, что и для горбольницы Владимира, еще для двух городов региона - Коврова и Мурома.
ТАСС 06:46
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
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Общество

Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин

Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
Коммерсантъ 08:46
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Экономика

Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей

Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ 07:17
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Экономика

Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты

Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.
Интерфакс 06:59
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Армия и оружие

Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия

Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.
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Авто

Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross

Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
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Общество

Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда

Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
BFM.ru 07:22
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
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Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
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Здоровье

В Архангельске ещё в трёх больницах у медиков подозревают коронавирус

С утра в федеральной статистике было отражено 123 случая заражения коронавирусом в Архангельской области.
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Общество

Жители Петербурга подали иск из-за ограничительных мер по коронавирусу

Свыше 20 жителей Петербурга подали в суд коллективный иск о признании недействующими некоторые ограничительные меры, установленные правительством в условиях режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru 06:47
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В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
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Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

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В Курске больницу скорой помощи закрыли на карантин

РИА Новости 06:40
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В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
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Общество

В Минпросвещения оценили перспективы дистанционного обучения

Министр уточнил, что приобретенный опыт дистанционного обучения показал всю ценность традиционной школьный системы.
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Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса

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В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму

Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму.
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