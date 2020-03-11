Общество

BFM.ruBFM.ruЧиновникам рекомендовали отменить командировки за границу

Федеральным ведомствам рекомендовали отменить загранкомандировки, передает РИА Новости.
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Чиновникам запретили зарубежные командировки из-за коронавируса

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Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате

РБК14:00

Коронавирус лишил российских чиновников поездок за границу

URA.Ru13:14

В России рекомендовано ограничить массовые мероприятия и загранкомандировки

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Оперативный штаб рекомендовал ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса

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Российские чиновники останутся без командировок из-за пандемии

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить массовые мероприятия

ТАСС12:43
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Политика

В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса

Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 16:42
Политика

Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Коммерсантъ 09:42
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия 08:17
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Экономика

Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Известия вчера в 04:53
Футбол

Тедеско объяснил, почему выбрал именно «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём переходе в московский клуб.
Евро-футбол.ру 10:51
Общество

Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

REGNUM вчера в 21:59
Футбол

У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус

Защитник «Ювентуса» Даниэль Ругани заражен коронавирусом.
Известия 18:58
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
РИА Новости 11:03
Экономика

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
РБК 19:53
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Известия вчера в 22:30
Футбол

В УЕФА не собираются переносить матчи Евро-2020 из-за коронавируса

Ранее «ПД» писал о том, что национальные футбольные федерации просят УЕФА передвинуть даты проведения чемпионата Европы для того, чтобы завершить розыгрыши национальных чемпионатов, расписание которых сдвинулось из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.
Петербургский дневник вчера в 09:53
Здоровье

Роспотребнадзор назвал регионы, где проще всего заразиться энцефалитом

В Роспотребнадзоре назвали регионы, где они наиболее опасны, а также дали советы, как не заразиться энцефалитом.
Вести.Ru 02:47
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Финансы

Курс доллара резко вырос на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.
Городовой вчера в 03:48
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»

В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Взгляд.ру 13:57
Кино

Исполнитель роли Джоффри в «Игре престолов» возобновил кинокарьеру

27-летний ирландский актер Джек Глисон, сыгравший Джоффри Баратеона в "Игре престолов" и после заявивший, что не планирует продолжать актерскую карьеру, все-таки вернется на экраны.
Российская газета вчера в 06:45
Общество

В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Аргументы недели 14:57
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет вчера в 08:52
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Lenta.ru 10:05
Общество

Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

RT на русском 07:27
Экономика

Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной

Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.
REGNUM 13:00
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Экономика

Индекс Dow Jones потерял тысячу пунктов на фондовых торгах в США

За последнее время фондовые рынки США потеряли более 7%. По мнению экспертов, сложившиеся обстоятельства не позволяют говорить о скором исправлении ситуации и возвращении к стабильному развитию.
Экономика сегодня 13:09
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Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Газета.Ru 08:40
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Британские истребители вылетели на перехват российских самолетов

Вести.Ru 06:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Пятый канал 16:40
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