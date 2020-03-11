Общество
BFM.ruЧиновникам рекомендовали отменить командировки за границу
Федеральным ведомствам рекомендовали отменить загранкомандировки, передает РИА Новости.
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Политика
В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса
Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Футбол
Тедеско объяснил, почему выбрал именно «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём переходе в московский клуб.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Футбол
У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус
Защитник «Ювентуса» Даниэль Ругани заражен коронавирусом.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен
Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
Экономика
Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Футбол
В УЕФА не собираются переносить матчи Евро-2020 из-за коронавируса
Ранее «ПД» писал о том, что национальные футбольные федерации просят УЕФА передвинуть даты проведения чемпионата Европы для того, чтобы завершить розыгрыши национальных чемпионатов, расписание которых сдвинулось из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где проще всего заразиться энцефалитом
В Роспотребнадзоре назвали регионы, где они наиболее опасны, а также дали советы, как не заразиться энцефалитом.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Финансы
Курс доллара резко вырос на открытии торгов
На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»
В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Кино
Исполнитель роли Джоффри в «Игре престолов» возобновил кинокарьеру
27-летний ирландский актер Джек Глисон, сыгравший Джоффри Баратеона в "Игре престолов" и после заявивший, что не планирует продолжать актерскую карьеру, все-таки вернется на экраны.
Общество
В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Общество
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Экономика
Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной
Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Экономика
Индекс Dow Jones потерял тысячу пунктов на фондовых торгах в США
За последнее время фондовые рынки США потеряли более 7%. По мнению экспертов, сложившиеся обстоятельства не позволяют говорить о скором исправлении ситуации и возвращении к стабильному развитию.
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Шоу-бизнес
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.