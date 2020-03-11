Политика В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Политика Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

Экономика Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.

Футбол В УЕФА не собираются переносить матчи Евро-2020 из-за коронавируса Ранее «ПД» писал о том, что национальные футбольные федерации просят УЕФА передвинуть даты проведения чемпионата Европы для того, чтобы завершить розыгрыши национальных чемпионатов, расписание которых сдвинулось из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.

Финансы Курс доллара резко вырос на открытии торгов На открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро по отношению к российскому рублю показали резкий рост.

Происшествия В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана» В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.

Общество В Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса В среду, 11 марта, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отели перенести начало туристического сезона на более поздний период из-за борьбы с распространением коронавируса.

Общество Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Общество Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.

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Экономика Индекс Dow Jones потерял тысячу пунктов на фондовых торгах в США За последнее время фондовые рынки США потеряли более 7%. По мнению экспертов, сложившиеся обстоятельства не позволяют говорить о скором исправлении ситуации и возвращении к стабильному развитию.