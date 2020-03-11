Общество
РБКМассовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.
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Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Экономика
Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%
Основные американские фондовые индексы, которые сильно упали в понедельник, но несколько восстановились во вторник, снова значительно снизились.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Энергетика
В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Здоровье
Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице
По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Киберспорт
Боевой пропуск появится в World of Tanks
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
Авто
В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на авто
Депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов считает, что компании «АвтоВАЗ» в сложившейся ситуации не стоит корректировать стоимость продаваемых автомобилей.
Политика
США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Путешествия
Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей
Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Политика
Сенатор Нарусова усомнилась в легитимности обнуления сроков Путина
Член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты.
Футбол
Товарищеский матч сборных России и Швеции пройдет без зрителей
Товарищеский матч Швеция — Россия пройдет при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса, утверждает Aftonbladet.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Экономика
Россияне зарабатывают на обмене валюты на рубли
10 марта 2020 года в российских банках выросло число операций по обмену иностранной валюты на рубли: таким образом, население пытается заработать на ослаблении национальной валюты.
Гаджеты
В Россию раньше срока пришел новый Samsung Galaxy S20. Цена
Космос
На МКС впервые вырастили листовой салат
Происшествия
На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе
Сорок пять пассажиров автобуса, следовавшего из Поронайска в Южно-Сахалинск ночью 11 марта, не смогли добраться до пункта назначения.
Общество
Штрафы для российских водителей решили оставить прежними
Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Политика
Румас предложил сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС
Сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС предложил премьер-министр Беларуси Сергей Румас российскому премьеру Михаилу Мишустину, передает «Интерфакс».