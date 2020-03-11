Общество

РБКРБКМассовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Чиновникам запретили зарубежные командировки из-за коронавируса

Российская газета13:34

Оперативный штаб рекомендовал ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса

Известия13:17

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить массовые мероприятия

ТАСС12:43

В России рекомендовано ограничить массовые мероприятия и загранкомандировки

RT на русском13:00

Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате

РБК14:00

Российские чиновники останутся без командировок из-за пандемии

Lenta.ru12:53

Коронавирус лишил российских чиновников поездок за границу

URA.Ru13:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
РИА Новости 16:48
Общество

Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости 20:01
Энергетика

Еще три страны объявили нефтяную войну России

Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 14:52
Экономика

Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%

Основные американские фондовые индексы, которые сильно упали в понедельник, но несколько восстановились во вторник, снова значительно снизились.
Коммерсантъ 13:57
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 08:01
Энергетика

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Мой Брянск 15:17
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Здоровье

Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице

По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Восток-Медиа 13:45
Киберспорт

Боевой пропуск появится в World of Tanks

News.ru 09:36
Происшествия

Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Lenta.ru 11:43
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
РИА Новости 06:50
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на авто

Депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов считает, что компании «АвтоВАЗ» в сложившейся ситуации не стоит корректировать стоимость продаваемых автомобилей.
Тарантас Ньюс 09:04
Политика

США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости 21:26
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Путешествия

Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей

Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.
Life.ru 20:28
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Политика

Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
REGNUM 06:11
Политика

Сенатор Нарусова усомнилась в легитимности обнуления сроков Путина

Член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты.
News.ru 13:35
Футбол

Товарищеский матч сборных России и Швеции пройдет без зрителей

Товарищеский матч Швеция — Россия пройдет при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса, утверждает Aftonbladet.
Спорт-Экспресс 12:03
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru 16:01
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru 19:34
Общество

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле.
РБК 21:34
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Экономика

Россияне зарабатывают на обмене валюты на рубли

10 марта 2020 года в российских банках выросло число операций по обмену иностранной валюты на рубли: таким образом, население пытается заработать на ослаблении национальной валюты.
Саминвестор 01:59
Гаджеты

В Россию раньше срока пришел новый Samsung Galaxy S20. Цена

Российская газета 05:02
Космос

На МКС впервые вырастили листовой салат

МИР 24 вчера в 01:28
Происшествия

На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе

Сорок пять пассажиров автобуса, следовавшего из Поронайска в Южно-Сахалинск ночью 11 марта, не смогли добраться до пункта назначения.
Российская газета вчера в 23:07
Общество

Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Lenta.ru 14:43
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Политика

Румас предложил сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС

Сблизить позиции Беларуси и России в рамках ЕАЭС предложил премьер-министр Беларуси Сергей Румас российскому премьеру Михаилу Мишустину, передает «Интерфакс».
МИР 24 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное