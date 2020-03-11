Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал федеральным и региональным органам исполнительной власти сократить количество массовых мероприятий или изменить их формат.

Массовые мероприятия в России рекомендовали проводить в видеоформате

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

Энергетика Еще три страны объявили нефтяную войну России Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Энергетика В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть Замминистр энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россию устраивает цена нефти в $45–55 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Здоровье Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.

Экономика Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.

Политика США запретят въезд из Европы из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.

Путешествия Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.

Политика Сенатор Нарусова усомнилась в легитимности обнуления сроков Путина Член Совета Федерации Людмила Нарусова усомнилась в «безупречной легитимности» внесения и принятия поправки, которая позволит Владимиру Путину в пятый раз баллотироваться в президенты.

Общество Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.

Экономика Россияне зарабатывают на обмене валюты на рубли 10 марта 2020 года в российских банках выросло число операций по обмену иностранной валюты на рубли: таким образом, население пытается заработать на ослаблении национальной валюты.