Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
Смотрите также
Пожар на стройплощадке «Кузбасс-Арена» в Кемерове потушен
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Адвокат Ефремова не знает о местонахождении своего клиента
Умерла певица Валентина Легкоступова
Российский Су-27 перехватил еще два самолета США над Черным морем
Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Минобороны предложило засекретить все данные об оборонной сфере России
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
В Уфе три человека погибли в массовом ДТП
Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники
Глава Ставрополья взял под контроль историю о сбитой насмерть девочке
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Хабиб Нурмагомедов назвал Джастина Гэтжи достойным соперником
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
Умерла певица Валентина Легкоступова
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
Массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Запрет продлится до 1 января 2021 года.В источнике
Дети придут в школу, для этого мы всё делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идёт подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнется в традиционном очном режиме.
Подробнее о событии