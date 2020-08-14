Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года

Массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Запрет продлится до 1 января 2021 года.В источнике
Сергей Кравцовроссийский политик
Дети придут в школу, для этого мы всё делаем сегодня: проводим ремонт в школах, идёт подготовка образовательных учреждений с точки зрения дезинфекции, поэтому первое сентября начнется в традиционном очном режиме.
Подробнее о событии
Вести.Ru

Министр: массовых мероприятий в школах не будет до 1 января 2021 года

Вести.Ru08:07
Интерфакс

Министр просвещения напомнил о запрете массовых мероприятий в школах до января

Интерфакс08:55
ТАСС

В российских школах до 1 января 2021 года запрещены массовые мероприятия

ТАСС08:23
Коммерсантъ

В российских школах массовые мероприятия отменены до конца года

Коммерсантъ08:20
РИА Новости

В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года

РИА Новости09:15
Lenta.ru

Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года

Lenta.ru08:06
Газета.Ru

Школы не будут проводить массовые мероприятия до 2021 года

Газета.Ru07:56

Минобороны предложило засекретить все данные об оборонной сфере России

Москва, 14 августа 2020, 15:15 — REGNUM Министерство обороны России выступило с предложением о том, что вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной.
REGNUM08:15
349

Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело02:36
9

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала белорусские власти остановить насилие, а мэров городов — выступить инициаторами мирных акций.
RT на русском05:07
2K