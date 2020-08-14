Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года

Массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Запрет продлится до 1 января 2021 года.