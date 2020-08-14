Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
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Массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Запрет продлится до 1 января 2021 года.В источнике
Понятно, что до 1 января не будет массовых мероприятий, определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе.
С чего всё началось
"Понятно, что до 1 января не будет массовых мероприятий, определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе", - рассказал Кравцов в эфире "России 24
".
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