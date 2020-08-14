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Lenta.ru
Lenta.ru

Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года

Массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Запрет продлится до 1 января 2021 года.В источнике
Сергей Кравцовроссийский политик
Понятно, что до 1 января не будет массовых мероприятий, определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе.
С чего всё началось
"Понятно, что до 1 января не будет массовых мероприятий, определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе", - рассказал Кравцов в эфире "России 24
".
РИА Новости08:23
Подробнее о событии
Интерфакс

Министр просвещения напомнил о запрете массовых мероприятий в школах до января

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В российских школах до 1 января 2021 года запрещены массовые мероприятия

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В российских школах массовые мероприятия отменены до конца года

Коммерсантъ08:20
Вести.Ru

Министр: массовых мероприятий в школах не будет до 1 января 2021 года

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