Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года

Массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Запрет продлится до 1 января 2021 года.

Сергей Кравцов российский политик Понятно, что до 1 января не будет массовых мероприятий, определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе.