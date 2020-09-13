Массовые задержания протестующих отмечены в Минске
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Сегодня в столице Беларуси проходит новый марш протеста. И на сей раз режим Лукашенко стал действовать на опережение. Задержания начались уже во дворах многоэтажных жилых домов ближе к обеду.В источнике
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