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LentaChel.ru
LentaChel.ru

Массовые задержания протестующих отмечены в Минске

Сегодня в столице Беларуси проходит новый марш протеста. И на сей раз режим Лукашенко стал действовать на опережение. Задержания начались уже во дворах многоэтажных жилых домов ближе к обеду.В источнике
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РБК

Cиловики начали разгон акции протеста в Минске

РБК09:00
LentaChel.ru

Массовые задержания протестующих отмечены в Минске

LentaChel.ru08:53
Радио Sputnik

БТР и колючая проволока: силовики готовятся к акции оппозиции в Минске

Радио Sputnik04:22
Life.ru

Колонна военной техники прибыла в центр Минска — видео

Life.ru04:38
РЕН ТВ

Военная техника движется по проспекту Независимости в Минске

РЕН ТВ04:24
Московский Комсомолец

В Минске идут жесткие задержания

Московский Комсомолец07:02

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
Российская газета11:47
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM09:08
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ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:21

В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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Трусова подготовит максимум четверных прыжков к важным стартам

Бронзовая медалистка чемпионатов России и Европы сезона-2019/2020 Александра Трусова сказала, что подготовит максимальное количество четверных прыжков в произвольной программе к более важным стартам.
РИА Новости11:38

В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новости09:48
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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