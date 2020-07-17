Mastercard изменит правила конвертации валют
Смотрите также
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове-на-Дону
В России объявлена внезапная проверка готовности войск
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
В России за сутки выявили 6,4 тыс. заражений коронавирусом
Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Собянин оценил экономическую ситуацию в Москве на фоне коронавируса
Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
В России объявлена внезапная проверка готовности войск
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
Mastercard изменит правила конвертации валют
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.В источнике
С чего всё началось
Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро
Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам.
РБК00:00
Подробнее о событии