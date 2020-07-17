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Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.В источнике
С чего всё началось

Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам.
РБК00:00
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Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Ведомости00:52

Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

РИА Новости03:25

Mastercard изменит правила конвертации валют

Коммерсантъ01:51

РБК: Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в евро и долларах

ТАСС03:39

Mastercard в августе изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Говорит Москва00:48

Mastercard изменит правила конвертации валют

Эхо Москвы00:32

Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

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